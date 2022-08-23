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YÖKDİL/2 Sınavı için Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana’da, 28 Ağustos’ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) için belirlenen saatler arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirildi.

ADANA 23.08.2022, 16:01
YÖKDİL/2 Sınavı için Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana’da, 28 Ağustos’ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) için belirlenen saatler arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL/2 dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 28 Ağustos Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık tutulacak.

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