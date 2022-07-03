Yılmaz: "Yıl sonuna kadar 8 milyondan fazla fidan üreteceğiz"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yıl sonuna kadar 8 milyondan fazla fidan üreteceklerini söyledi.

Yılmaz, beraberinde Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mehmet Harbi ile birlikte Köprüköy, Ceyhan ve Osmaniye fidanlıklarında incelemelerde bulundu. Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler ve fidanlık şeflerinden fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üretim parsellerini tek tek gezerek, tohum üretimi, peyzaj ve süs bitkileri üretimi, tüplü ve çıplak köklü fidan üretim yastıkları, repikaj parselleri ile serada yapılan çelikle köklendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, fidanlıkların bölgenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu, işletme müdürlüklerinin, özel sektörün ve vatandaşların talepleri doğrultusunda fidan üretimlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, 2022 yılı üretim programında yer alan 7 milyon fidan üretim programının büyük çoğunluğunun tamamlandığını yıl sonuna kadar 8 milyondan fazla fidan üretileceğini ifade etti.

Yangından zarar gören alanların ağaçlandırılması, rehabilitasyon ve erozyonla mücadele gibi sahaların alt yapısını oluşturan fidanlıklarda gerçekleştirilen çalışmaların özenle yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, üretilen tohumların kalitesinin sahadaki başarı ile doğru orantılı olduğunu yetiştirilen fidanların geleceğe nefes olacağını kaydetti.