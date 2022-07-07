Yılmaz: "Orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuzda olalım"

Adana Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınları açısından artık daha hassas bir döneme girildiğini belirterek, "Orman yangınlarına karşı mücadele için 7/24 teyakkuzda olalım" dedi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce 2022 yılı iş programında bulunan ormancılık faaliyetlerinin ve gerçekleşmelerin değerlendirildiği toplantı Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Kamu kaynaklarını zamanında etkin ve verimli kullanarak istişareye dayalı, adaletli , kin ve nefret dili kullanmayan, yönetim anlayışını benimseyelim. Tüm ormancılık faaliyetlerimizde Genel Müdürlüğümüzün hedeflerinin gerçekleşmesi için herkesin gayret göstereceğine inanıyorum. İşletme Müdürü arkadaşlarımız sahada gerekli kontrolleri yaparak programların yıl sonuna kalmadan tamamlanması için gerekli tedbirleri alsınlar. Orman yangınları açısından artık daha hassas bir döneme girdik. Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarına karşı mücadele için 7/24 teyakkuzda olalım" diye konuştu.

Toplantıda şube müdürleri tarafından yapılan sunumlarda 2022 yılı program ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgiler verilerek; silvikültür faaliyetleri, odun dışı ürünler, yangınla mücadele, işletme ve pazarlama konularında yapılan çalışmalar aktarıldı.