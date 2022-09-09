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Yıldırım: "Tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz"
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
ADANA 09.09.2022, 11:08
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Yıldırım, Adana’nın Kozan ilçesinde M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ederek psiko-sosyal servis ve eğitim biriminin ıslah edici çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Furkan Aslan, Kurum Müdürü Ebru Perçem Büyükatak ve kurumda görevli infaz ve koruma memurları ile bir araya gelen Yıldırım, modern infaz anlayışı ile yapılan çalışmalarla tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Ziyarette Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ile Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı da hazır bulundu.
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