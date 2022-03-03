Yüreğir Belediyesinin gençlerin üniversite sınavına daha rahat ve verimli hazırlanmalarına yardımcı olmak için başlattığı ‘Yerim Seni YKS’ seminerleri devam ediyor.

Belediyede görevli Uzman Psikolog Nur Aydoğan ile Psikolojik Danışman Melisa Küçük, her hafta farklı bir okulda düzenlenen seminerde kaygı, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel, duygusal, fiziksel, belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında sunum yapıyor.

Bu hafta Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seminerde öğrencilerle buluşan Aydoğan ve Küçük, gençlere sınav kaygısı ile baş etmenin yöntemlerini anlattı.

Sınav öncesinde ve sınav esnasında yaşanabilecek muhtemel kaygılardan örnekler veren uzmanlar, sınav kaygısı ile kendisini sürekli yorgun, endişeli ve tahammülsüz hisseden, uyku ve beslenme düzeni değişen gençlere, kendilerini tanımaya ve farkında olmaya yönelerek, gerçekçi davranmaları ve beklentilerini doğru belirlemeleri tavsiyelerinde bulundular.

Seminer sonunda tüm öğrencilere Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in gönderdiği kitaplar hediye edildi.