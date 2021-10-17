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Yenidoğan’a Çok Amaçlı Mahalle Evi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan Mahallesi’nde inşaatına başlayacakları Çok Amaçlı Mahalle Evi proje alanında incelemelerde bulundu.

ADANA 17.10.2021, 12:17
Yenidoğan’a Çok Amaçlı Mahalle Evi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan Mahallesi’nde inşaatına başlayacakları Çok Amaçlı Mahalle Evi proje alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Kocaispir, Karacaoğlan ve Bahçelievler mahallelerinin ardından Yüreğir’e 3’üncü Çok Amaçlı Mahalle Evi’ni Yenidoğan Mahallesi’ne kazandırıyor. Çok yakında inşaatına başlanacak olan mahalle evinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. 150 metrekare alanı olan mahalle evinin içinde mutfak, mescit, etkinlik ve toplantı salonu yer alacak.

Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan Çok Amaçlı Mahalle Evi’ni en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarını belirten Başkan Kocaispir, “Kadim geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına mahalle evlerimiz oldukça kıymetli. Bu amaçla mahallelerimizde acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı mahalle evlerini hayata geçiriyoruz. Tamamlayıp hizmete açtığımız Karacaoğlan ve Bahçelievler’in ardından Yenidoğan mahallemizde de çalışmaları başlattık. Taziye yemekleri, düğün yemekleri, toplu iftarlar gibi mahalle sakinlerimizi buluşturacak projemiz bittiğinde bu etkinliklerin daha rahat, hijyenik ve mahallemize yakışır şartlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağız” dedi.

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