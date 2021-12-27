banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Yeni yıl hediyeleri üreten kadınlardan

Seyhan Belediyesi’nin desteklediği kadınların ürettiği hediyelikler, yeni yıl öncesinde Adanalıların beğenisine sunuldu.

ADANA 27.12.2021, 10:29
Yeni yıl hediyeleri üreten kadınlardan

Seyhan Belediyesi’nin desteklediği kadınların ürettiği hediyelikler, yeni yıl öncesinde Adanalıların beğenisine sunuldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki Seyhan Sanat Meydanı’nda kurulan “Yeni Yıl Pazarı”nda, Seyhanlı üreten kadınların göz nuru dökerek ürettiği hediyelik yeni yıl temalı ürünler görücüye çıktı. Meydanda kurulan stantlarda Kadın Dayanışma Merkezi’nde üretilen turunçgil, lavanta, spirulina ve yosun kokulu sabunlar, kiraz çiçeği ve turunçgil kolonyaları, her biri sanat eseri olan seramik ürünler ile SEYMER’lerde üretilen dekoratif ev ürünleri, yeni yıl temalı taş, seramik boyama ürünleri, dekoratif saksılarda çiçekler, çocuklar için eğlenceli armağanlar, el işi takılar halkın beğenisine sunuldu.

Başkan Akif Kemal Akay da kurulan hediyelik eşya stantlarından hediyelik yeni yıl armağanları alırken, kadınları kutladı.

Seyhan Belediyesi olarak kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir hale gelmesi için projeler ürettiklerini belirten Başkan Akay, “Her bir kadın emekçidir. Üreten kadın da güçlü kadındır. Üreten kadınları destekliyor, onların emeğini ve gücünü ortaya çıkarıp görünür kılmak için çaba gösteriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Seyhanlı kadınların ürettiği birbirinden güzel ürünler için Yeni Yıl Pazarı’na bekliyoruz” dedi.

Üreten kadınların ürünlerinin sergilendiği “Yeni Yıl Pazarı” 31 Aralık Cuma günü saat 14.00’e kadar açık kalacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Real Madrid 19 46
3. Real Madrid 19 46
4. Real Madrid 19 46
5. Sevilla 18 38
6. Sevilla 18 38
7. Sevilla 18 38
8. Sevilla 18 38
9. Real Betis 18 33
10. Real Betis 18 33
11. Real Betis 18 33
12. Real Betis 18 33
13. Rayo Vallecano 18 30
14. Rayo Vallecano 18 30
15. Rayo Vallecano 18 30
16. Rayo Vallecano 18 30
17. Atletico Madrid 18 29
18. Atletico Madrid 18 29
19. Atletico Madrid 18 29
20. Atletico Madrid 18 29
21. Real Sociedad 18 29
22. Real Sociedad 18 29
23. Real Sociedad 18 29
24. Real Sociedad 18 29
25. Barcelona 18 28
26. Barcelona 18 28
27. Barcelona 18 28
28. Barcelona 18 28
29. Valencia 18 28
30. Valencia 18 28
31. Valencia 18 28
32. Valencia 18 28
33. Villarreal 18 25
34. Villarreal 18 25
35. Villarreal 18 25
36. Villarreal 18 25
37. Athletic Bilbao 19 24
38. Athletic Bilbao 19 24
39. Athletic Bilbao 19 24
40. Athletic Bilbao 19 24
41. Espanyol 18 23
42. Espanyol 18 23
43. Espanyol 18 23
44. Espanyol 18 23
45. Granada 18 22
46. Granada 18 22
47. Granada 18 22
48. Granada 18 22
49. Osasuna 18 22
50. Osasuna 18 22
51. Osasuna 18 22
52. Osasuna 18 22
53. Celta de Vigo 18 20
54. Celta de Vigo 18 20
55. Celta de Vigo 18 20
56. Celta de Vigo 18 20
57. Mallorca 18 20
58. Mallorca 18 20
59. Mallorca 18 20
60. Mallorca 18 20
61. Getafe 18 15
62. Getafe 18 15
63. Getafe 18 15
64. Getafe 18 15
65. Elche 18 15
66. Elche 18 15
67. Elche 18 15
68. Elche 18 15
69. Deportivo Alaves 18 15
70. Deportivo Alaves 18 15
71. Deportivo Alaves 18 15
72. Deportivo Alaves 18 15
73. Cádiz 18 14
74. Cádiz 18 14
75. Cádiz 18 14
76. Cádiz 18 14
77. Levante 18 8
78. Levante 18 8
79. Levante 18 8
80. Levante 18 8