Yeni Adana Stadyumu bağlantı yolları açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu azaltmak için yaptığı çalışma çerçevesinde Yeni Adana Stadyumu bağlantı yollarını açtı.

Yeni stadyumun faaliyete geçtiğinden bu yana özellikle maç günlerinde yaşanan trafik sorunu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4 milyon lira yatırımla gerçekleştirdiği 2 alternatif yol çalışmasıyla en aza indirildi. Stadyum bağlantı yollarının yapımında 3 bin 100 ton asfalt döküldü.

Yeni yolların sonunda bin araçlık otopark için temel malzemesi çekildi ve düzenleme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafik sorununu azaltmak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.