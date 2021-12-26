Adana’nın 25 Aralık 1918’deki işgaline karşı 5 gün sonra yayınlarıyla mücadeleyi başlatan Yeni Adana gazetesi 104 yayın yılını kutladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) Seyhan Nehri yanındaki lokalinde düzenlenen kutlama programının açılışında konuşan Yeni Adana Gazetesi Yazıişleri Müdürü Cihat Ovalı, "Yerel bir gazetenin çok ters ekonomik koşullara, sektörel bazda çok büyük engeller oluşturan aktörlere ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara rağmen 100 yılı aşan bir süre içerisinde "halka hizmetini" sürdürmesi önemsenecek bir olay sayılmalıdır. Hele Yeni Adana gibi kuruluş ve yayına devam amacı benzersiz, kendine özgü bir gazetenin ilkelerine değer veren toplum katmanları ile birlikte ayakta kalma çabası göstermesi, olayı gerçekten tarihsel bir anlama ulaştırıyor. Çağdaş Türkiye’nin kuruluşunda da görev alan, yayınlandığı kentin ve çevresinin insanını yeni bir çağa taşıma savaşımına katılan ve Atatürk Devrimlerinin gerçekleştirilmesinde görev alan Yeni Adana bugün 104. yılına girmenin gururunu okurları ve siz dostları ile paylaşıyor" dedi.

Daha sonra sırasıyla Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP 23. Dönem Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Basın İlan Kurumu Müdürü Bölge Müdürü Çetin Oranlı, ADD Başkanı İsa Kayadan, TMMOB İKK Adana İl Sekreteri Ahmet Uncu, ÇYDD Seyhan Şube Başkanı Sibel Özgümüş, gazetenin yazarlarından Bekir Sıtkı Özer ve Ahmet Duman ile gazetenin okuyucularından Ayşe Palu birer konuşma yaparak, Yeni Adana gazetesinin yaşatılması için gerekli desteğin verilmesini istediler.

Etkinlikte gazetenin yazarı Süreyya Köle tarafından, Çukurova Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Çukurova Öykü Yarışması”nda ödül alan isimleri açıklandı. Köle, "Ön seçici kurul tarafından seçilen 30 öyküyü değerlendiren, Nursel Duruel, Nihat Ziyalan, Mustafa Balel, Murat Yalçın, Feryal Tilmaç, Mehmet Erte ve Süreyya Köle’den oluşan seçici kurul, birinciliği "Baştan" adlı öyküsüyle Zeynep Paftalı’ya, ikinciliği "Uzayan İş Saatleri" adlı öyküsüyle Özgür Çırak’a, üçüncülüğü "Sinekler" adlı öyküsüyle Mehmet Oğuz Aslan’a verdi" dedi.

Daha sonra 104. yıl etkinliğine katılanlar tarafından kutlama pastası kesildi.