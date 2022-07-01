Yaz Spor Okullarında 11 bin 744 çocuk eğitim alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları buluşması, Seyhan Güney Yıldızı Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Yüzme, futbol, voleybol, basketbol, tekvando, güreş, satranç, tenis, atletizm, kano-kürek, masa tenisi, hentbol branşlarında açılan Yaz Spor Okulları; 12 ilçede, 75 bölgede, 70 uzman antrenör eşliğinde faaliyet gösterecek. Toplam 11 bin 744 çocuğa ücretsiz spor eğitimin verildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda, spor malzemeleri ve kıyafetleri ücretsiz dağıtılıyor.

Veliler ve sporcuların da katıldığı törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Çocuklarımız karnelerini aldı ve onlar sokağın tehlikelerin den uzak kalsınlar sporun güzelliklerini yaşasınlar diye çok sayıda branşta Yaz Spor Okulu açtık. Annelerin, babaların içi rahat etsin.

Geçmişte hayata geçirdiğimiz portatif havuzlarımız sulama kanallarında boğulmaların azalmasını sağladı. Önümüzdeki süreçte ihale sürecinde sıkıntı olmazsa portatif havuzlar açacağız ve 2500 çocuğumuzun yararlanmasını sağlayacağız. Çocuklarımız hem işinin uzmanı eğitmenlerden yüzme öğrenecek, hem serinleyecek, hem de sporcu olabilecek çocuklarımıza fırsat tanınacak. Biz sizlere hizmet etmeye kendimizi adamışız. Adana’yı, sizleri çok seviyoruz ve sizlere hizmet etmekten çok mutlu oluyoruz. Bu kardeşiniz sizin uğrunuza feda olsun” dedi.

Törende çocuklara çekilişle bisiklet dağıtıldı.