Yavuz Sultan Selim Ortaokuluna halı saha

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Yavuz Sultan Selim Ortaokuluna yaptırılan halı saha hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca desteklenen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu halı sahasının tanıtımı yapıldı.

Program konuşan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Müdürü Uğur Erol, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehrimizin her köşesinde gençlerimizin spor yapabilmesi için yeni tesisler kazandırılmaya devam edildiğini görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca okulumuz ve ilçemiz gençlerine kazandırılan bu tesiste emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılışa, İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Doğaner’de katıldı.