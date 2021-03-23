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Yaşlılara polisten karanfil

Adana polisi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

ADANA 23.03.2021, 14:32
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Yaşlılara polisten karanfil

Adana polisi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

Adana’da polisler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşları sevindirmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta ve semt pazarlarında karşılaştıkları yaşlılarla sohbet etti.
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