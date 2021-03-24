Yaşlılara destek, Covid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle bazı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Derman ekipleri, 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, gıda kolisi dağıtıp, şeker ve tansiyon ölçümü gerçekleştirdi. Pandemi döneminde uzun süre evlerine kapanmak zorunda kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan ziyaretlerle yalnız olmadıkları hissettirildi. Sağlık ekipleri tarafından şeker ve tansiyon ölçümleri yapılan yaşlı vatandaşların evleri Derman ekipleri tarafından temizlendi.

Başkan Zeydan Karalar’ın ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmek üzere hazırlattığı gıda kolileri ve hijyen setleri de vatandaşlara teslim edildi.

Öte yandan, korona virüs testleri pozitif çıktığı için evlerinde karantinaya alınan vatandaşlara yemek dağıtımı devam ediyor. Yemek dağıtımından yararlanmak isteyenlerin Alo 153 hattını arayarak testlerinin pozitif çıktığını ve evde karantinada olduklarını bildirmeleri gerekiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların iletişim ve adres bilgileri alındıktan sonra, kahvaltı ve sıcak yemek Derman ekipleri tarafından ulaştırılıyor.