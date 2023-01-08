Yapımı tamamlanan halı sahalar hizmete açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Tepecikören ve Bağtepe mahallerindeki okullarda yapımına başlanan halı sahalar tamamlanarak hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Kozan’da yürütülen faaliyetlerde sona gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tepecikören ve Bağtepe mahallelerindeki okullarda inşasına başlanan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapımı tamamlanan sahaların açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Kürşat Gültekin ve bölge muhtarları da katıldı.