Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında berber dükkanı küle dönen esnafa meslektaşları destek oldu.

23 Ağustos tarihinde başlayıp yaklaşık 3 gün süren ve 200 hektarlık ormanlık alan ve bir çok evin yandığı Acaryayla’daki Erol Ganici’ye ait berber dükkanı da kül oldu.

Kozan Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın, bir berber dükkanında olması gereken ne varsa tedarik ederek Acaryayla’da bulunan Erol Ganici’ye teslim etti. Erol Ganici, "Zahide başkanımdan Allah razı olsun, yangından beri sürekli telefonla ne gerekiyorsa yapacağını belirtti. Sağolsun ihtiyacımız olan her şeyi getirip teslim ettiler" dedi.

Zahide Azgın ise, "Böyle bir günde üyemizin yanında olmamız gerekirdi. Bizde üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya çalıştık. Değerli berber arkadaşımız Erol Ganici ailesine ve tüm Kozan’a bir kez daha geçmiş olsun. Ayrıca üyemiz İsmail Abdullah Oğuz arkadaşımız tezgahını verdi. Allah kimseye bir daha böyle bir afet vermesin. Tekrardan geçmiş olsun" diye konuştu.