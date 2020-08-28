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Yangın bölgesinde elektrik nakil hatları yenileniyor
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMANI YANGINI SONRASI TAHRİP OLAN ELEKTİK DİREKLERİ BÖLGEDE GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMAYLA YENİLENİYOR.
ADANA 28.08.2020, 09:28
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ormanı yangını sonrası tahrip olan elektik direkleri bölgede gerçekleşen çalışmayla yenileniyor.
Kozan ilçesindeki orman yangını nedeniyle 155 elektrik direği hasar gördü olay anı itibarıyla 15 köy enerjisiz kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle 4 köye elektrik verildi. 7 köye daha elektrik verilecek. Kalan 4 köyde de elektrik hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor.
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