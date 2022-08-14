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Yanan yayla evini vatandaşlar söndürdü

Adana’da yanan bir yayla evi vatandaşlar tarafından söndürüldü.

ADANA 14.08.2022, 14:54
Yanan yayla evini vatandaşlar söndürdü

Adana’da yanan bir yayla evi vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Feke ilçesine bağlı Yedigöz Yaylasında Cumali Yerlikaya’ya ait evin çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden yayla sakinleri yangını söndürmek için harekete geçti. Yanan evdeki eşyaları dışarı çıkartan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.

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