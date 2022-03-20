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Yalçın: "Adana’da muhteşem bir teşkilat gördüm"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir milyondan fazla üyemiz ve örgütlü gücümüzle hayal edilemeyenleri yaptık. Sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğini herkese gösterdik. Memur sendikacılığının adaletli bir kanuna kavuşması için çalışıyoruz" dedi.

ADANA 20.03.2022, 11:45
Yalçın: "Adana’da muhteşem bir teşkilat gördüm"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir milyondan fazla üyemiz ve örgütlü gücümüzle hayal edilemeyenleri yaptık. Sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğini herkese gösterdik. Memur sendikacılığının adaletli bir kanuna kavuşması için çalışıyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Mart ayı il divan toplantısı Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Sezer, Şube Yönetimi, Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Mehmet Benli, ilçe başkanları ve yönetimleri, Memur-Sen birim başkanları ve divan üyeleri katıldı.

Programın selamlama konuşmasını Mehmet Sezer yaptı. Başkan Sezer Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin çalışmalarına ve bugüne kadar gerçekleştirdiği sendikal mücadeleye vurgu yaptı, "Yetki bayrağımızı gururla karada, denizde, kalede ve gökyüzünde dalgalandırıyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izni sizlerin de gayretleriyle bayrağımız zirvede dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Mehmet Sezer’in ardından kürsüye çıkan Üniversite Şube Başkanı Mehmet Benli ise Eğitim-Bir-Sen sayesinde üniversitelerde üyelerinin birçok hakka kavuştuğunu mevcut sorunların çözülmesi için de ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Toplantıda son konuşmayı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Ankara’dan Adana’nın faaliyetlerini ilgiyle takip ettiklerinin altını çizen Yalçın; "Bugün karşımızda diri, pes etmek nedir bilmeyen, durmadan çalışan heyecanlı bir teşkilat görüyorum" dedi.

Düne kadar, "Memurun sendikası mı olurmuş?" diyenlerin bugün Eğitim-Bir-Sen’in yaptıklarını örnek aldığını söyleyen Yalçın sözlerine şöyle devam etti; "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşları ilk yola çıktıkları dönemde önlerinde sendikacılığı yakıp-yıkmak, kırıp-dökmek olarak algılayan bir anlayış vardı. Dolayısıyla biz kendi kendimizin öğretmeni olduk. 1 Mayıs’larda hayati anlamda endişe taşıyıp alana çıkmaktan korkan insanlar davul zurnayla ülkenin dört bir yanında bayramlarını kutlayabildiklerini gördüler.

Elbette bu süreçte çok büyük engellerle karşılaştık, çok badireler atlattık ancak hiç yılmadık. Asla pes etmeyi düşünmedik. Taleplerimizin takipçisi olduk. Israrla istedik. Düne kadar masada olmamız hayalken bugün masanın yetkili ve etkili tarafıyız. Bugünlere sizin sayenizde geldik. Bundan sonraki hedefimiz askeri vesayetten tamamen kurtulan özgür sendikacılık anlayışının altyapısının oluşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılarak yasa haline getirilmesidir. Bugün birçok hak, Toplu Sözleşme görüşmelerinde elde ettiğimiz kazanımlardır. Daha fazlası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana’da heyecanlı bir teşkilat gördüm. Bu heyecanı yitirmeden, her an üzerine koyarak haklı mücadelenize devam edeceğinize eminim. Hepinize teşekkür ediyorum."

Programın sonunda Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer Genel Başkan Ali Yalçın’a hediye takdim etti.

Sarıçam Evliya Çelebi Turizm ve Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantı toplu halde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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