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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını anlattı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAĞMUR SONRASI OLUŞAN GÖKKUŞAĞINI GÖREN VATANDAŞ CEP TELEFONUNA SARILARAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİNE SPİKER GİBİ OLAYI ANLATTI.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını anlattı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAĞMUR SONRASI OLUŞAN GÖKKUŞAĞINI GÖREN VATANDAŞ CEP TELEFONUNA SARILARAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİNE SPİKER GİBİ OLAYI ANLATTI.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:23
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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını anlattı

Adana’nın Kozan ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağını gören vatandaş cep telefonuna sarılarak sosyal medya hesabından takipçilerine spiker gibi olayı anlattı.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını cep telefonu kamerasına alarak bir yandan çeken diğer yandan da haber modunda anlatan Ramazan İmir adlı vatandaş dikkat çekti. İmir, gökkuşağını bir spiker gibi anlatırken “Sevgili izleyiciler şuanda Adana’nın Kozan ilçesindeyiz. Yağmur sonrası gördüğünüz gibi bir gökkuşağı oluştu. Bu nadir ve ender görülen bir olay. Gökkuşağının çift şekilde oluşması yarı bir özellik taşıyor” ifadesini kullanarak takipçilerine anlattı.

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