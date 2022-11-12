Yabancı öğrenciler Kozan’ın tarihine hayran kaldı

Adana Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu ev sahipliğinde Polonya, Litvanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan gelen Erasmus programı öğrencileri Kozan tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kozan ilçesine gelen öğrenciler akranlarıyla birlikte kültür gezisi gerçekleştirdi. Öğrenciler Kozan Belediyesi İştirakler Müdürü Burak Kamalı tarafından karşılanarak Kozan ve Kozan Belediyesinin yöresel lezzetler, Mustafa Kemal ve Yiğenoğlu gibi tarihi sokakları, konakları, kültürel alanları ve Dağılcak Mesire alanında ağırlandı.

İlçede bulunan öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydeden Kamalı, “Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan önderliğinde yabancı öğrencilerimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Avrupa’dan gelen genç kardeşlerimiz ve öğretmenlerimize ilçemizin tarihi ve kültürel alanlarını gezdiriyoruz" dedi.

Ziyaret sonrası Burak Kamalı öğrencilere hediye verdi.