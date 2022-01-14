Voleybol turnuvasında Adana Çocuk Evleri Sitesi şampiyon oldu

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumları arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Adana Çocuk Evleri Sitesi takımı şampiyon oldu.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 6 Aralık 2021 tarihinde kendi kurumları arasında motivasyonu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla futbol turnuvasından sonra voleybol turnuvası düzenledi.

Turnuvaya katılan 11 takımdan Adana Çocuk Evleri Sitesi ve Mehmet Şükrü Tülay Çocuk Destek Merkezi finalde karşılaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçında Adana Çocuklar Evleri Sitesi takımı şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını veren Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi özellikle sportif faaliyetlere çok önem vermektedirler, bizler de sporun tedavi edici gücünü bir eğitimci olarak ele alarak öncelikle futbol turnuvası ile başlayıp bitirdiğimiz arkasından da voleybol turnuvaları ile son bulan faaliyetlerimize farklı sportif, sosyal ve sanatsal etkinliklerimiz ile hız kesmeden devam edeceğiz. Bu sportif faaliyetler personellerimizin birbirleriyle kaynaşmasını, psikolojik olarak rahatlamalarını onların mutlu, motive ve kurum aidiyeti yüksek bireyler olmalarına katkı sunacak. Bu tür faaliyetler kurumlarımızda kalan engelli, yaşlı, kadın ve çocuklarımızın psiko-sosyal ve biyolojik gelişimlerine ve kurumsal kapasitemizin artmasını sağlamaktadır” dedi.