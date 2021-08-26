Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi

Kaymakamlarla bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, tüm ilçelerin yarınının bugünden çok daha iyi olması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Valilik makam toplantı salonunda ilçelerde yürütülen projeler ile yapılması planlanan çalışmaların detayları ele alındı. Vali Süleyman Elban’ın başkanlığındaki toplantıda, kaymakamlarla ilçelerin genel durumu gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Vali Elban, Adana’yı daha yaşanabilir bir kent noktasına taşıyabilmek, vatandaşlara en hızlı ve kaliteli kamu hizmetini sunabilmek ve tüm ilçelerde yaşam standartlarını yükseltebilmek için mülki idari amirlerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Adana’nın tüm ilçelerinin yarınının bugünden çok daha iyi olması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Elban, bu hususta herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inandığını kaydetti.

Gerçekleştirecekleri çalışmalarda kaymakamlara başarılar dileyen Elban, değerlendirmelerde bulunmasının ardından toplantı sona erdi.