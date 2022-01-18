Vali Elban: "Yazılım konusunda yetkin kişiler yetiştireceğiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’da 372 robotik ve kodlama atölyesinin bulunduğunu belirterek, “Öncelikli amacımız yazılım konusunda yetkin kişiler yetiştirmek" dedi.

Adana Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen KOD 01-Adana Robotik ve Kodlama Etkinlikleri Kapasite Geliştirme Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile 44 özel okulun temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda KOD 01-Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik ve Kodlama Etkinlikleri Kapasite Geliştirme Programı kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin tüm detaylarıyla değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Elban, “Şimdiye kadar 15 ilçemizde görev yapan yaklaşık 9.500 öğretmenimiz temel robotik ve kodlama eğitimlerine katıldı ve bu eğitimler sonrasında okullarımızda 150.000’den fazla öğrencimize robotik ve kodlama eğitimleri verdi. Tüm branş öğretmenlerimize robotik kodlama eğitimi vermeyi amaçlıyoruz; çünkü bu alanda tüm branşlardaki öğretmenlerimizin yeteneği olabilir” diye konuştu.

Proje kapsamında Adana’da 372 robotik ve kodlama atölyesinin bulunduğunu belirten Vali Elban şunları kaydetti:

“Öncelikli amacımız yazılım konusunda yetkin kişiler yetiştirmek. Bu amaca ulaşmamız için özel okullarımızın ve devlet okullarımızın iş birliği halinde çalışacağına ve herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum.”