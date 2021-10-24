Vali Elban: "Üretebilen bir nesil yetiştirmeliyiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, öğrencilere kodlamayı öğreterek üretebilen bir nesil olarak yetiştirmek gerektiğini belirtti.

Vali Elban, Kışla Mahallesi’nde Yüreğir Bilim Sanat Merkezi ve Robotik Kodlama Merkezi olarak tahsis edilen binada incelemelerde bulundu. Vali Elban, burada, dijitalleşen dünyada çağa ayak uydurmanın önemine vurgu yaparak, öğrencileri bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp bunun yanında onlara kodlamayı da öğreterek üretebilen bir nesil olarak yetiştirmek gerektiğini belirtti.

Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik ve Kodlama ekiplerine gerçekleştirilen çalışmaların eğitimin bütün kademelerinde devam ettiğini belirten Vali Elban, "Dünyada artık teknoloji çağı yaşanıyor. Bizim de bu çağın gerisinde kalmadan bütün yenilikleri takip edip çağdaş medeniyetler seviyesinde olmamız gerekiyor. Onun için tüm öğrencilerimizin ve öğrencilerimize iyi birer örnek olmalarını istediğimiz eğitimcilerimizin de robotik ve kodlama eğitimlerini almalarını önemsiyoruz." dedi.

Vali Elban’ın inceleme ziyaretine Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik de katıldı.