Vali Elban: "Türk Kızılay’ı mağdur ve mazlumların güven kapısı"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Türk Kızılay’ının, tüm mağdurların ve mazlumların umudu, gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline geldiğini söyledi.

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Vali Elban’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Türk Kızılay´ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Elban, çok köklü bir geçmişe sahip olan Türk Kızılay’ın insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını ifade etti.

Türk Kızılay’ın Türkiye’de ve dünya genelinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Vali Elban, “Bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılay’ı, tüm mağdurların ve mazlumların umudu, gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir” dedi.

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kınık, Türk Kızılay’ın Adana’daki faaliyetlerine destekleri dolayısıyla Vali Elban’a teşekkür etti.

Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı’nın da hazır bulunduğu ziyaret yapılan değerlendirmelerle son buldu.