Vali Elban: "Kadın kooperatiflerine bakış açısını değiştireceğiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, attıkları adımlarla Türkiye’deki kadın kooperatiflerine bakış açısını değiştireceklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin e-ticarette yer almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programının açılışı, Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen programa Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, kadın kooperatifleri üyeleri ile e-ticaret sektör temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz Çukurova Kalkınma Ajansının destekleriyle e-ticaret, sosyal medya kullanımı, pazarlama ve markalaşma konularında üç gün boyunca sürecek eğitimler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Vali Elban ise kadın kooperatiflerinin dijital satış platformlarında yer almalarını sağlayacak bu eğitim programlarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dönemde hemen hemen her bakanlığın, her STK’nın ya da her büyük şirketin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ya da çeşitli nedenlerle kadın kooperatifleri konusunda bir şeyler yaptığını belirten Vali Elban, “Bizler kadın kooperatiflerine katkı sunmak isteyen herkesten destek almaya hazırız. Ancak kadın kooperatiflerine bizim yaklaşımımız biraz daha farklı” dedi.

Kadın kooperatiflerine kadınlarımız kadar samimi yaklaştıklarını ifade eden Vali Elban, “Bizler kadınlarımızın sevgilerini katarak ürettikleri ürünlerin kadınlarımıza belli bir gelir getirmesi arzusundayız. Bu gelirin yanı sıra da kadınlarımız hem bu işi yaparken kendilerini geliştirsinler hem de yaptıkları işler artık onların bir kazanç kapısı ve mesleği haline gelsin istiyoruz. Çünkü bugüne kadar kooperatiflerdeki en büyük sıkıntı, moda gibi dönemsel olması. Biz istiyoruz ki bu iş sürekli olsun, bu işle uğraşanlar uzmanlaşsın ve artık üretilen ürünlerin belli bir kalitesi ve standardı olsun” diye konuştu.

Alışverişin son dönemlerde dijital platformlara kaymış durumda olduğunu dile getiren Vali Elban, şöyle devam etti:

“Biz bu işi çok doğru kullanabilirsek kadın kooperatiflerimiz için inanılmaz bir avantaj sağlayacak. Çünkü bir şeyin taşınması, gönderilmesi, belli bir mekanda pazarlanması güç. Ancak dijital platform üzerinden satışların kolaylıkları var. Bizim burada temel arzumuz kadın kooperatiflerimizin artık bu şehirde kökleşmesi ve birçok anlamda ülkemizdeki kadın kooperatiflerimize de örnek olmasıdır. Belki buradaki güç diğer şehirlerdeki kooperatiflere de güç verecek. Bütün bunları arzularken dijital dünyadaki gelişmelerden uzak olmamız mümkün değil.”

Konuşmasının devamında verilecek eğitimlere değinen Vali Elban, “Bugün konunun uzmanları kadınlarımıza detaylı eğitim verecekler. Bu eğitimlerin yanı sıra önemli olan bir konu da eğitimden sonra irtibatın devam etmesidir. Bu işlerle ilgili kadınlarımızın takıldığı, tereddüt ettiği konularda veya yeni şeyler araştırılması gerektiğinde de irtibat personelinin de bilinmesi çok önem arz ediyor” dedi.

Kadın kooperatiflerini önemsediği kadar kadın kooperatiflerinin dijital platformda satış yapmalarını da önemsediğini söyleyen Vali Elban, çok kısa süre sonra gelişen dünyayla birlikte yüz yüze satışın bitme noktasına geleceğini belirterek herkesten önde olmanın şehrimize bir avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Kadın kooperatiflerine bir sosyal sorumluluk gibi bakılmasını da doğru bulmadığını ifade eden Vali Elban, “Bizim ilimizde kadın kooperatiflerimize öyle bir bakış açımız yok. Biz burada attığımız bu adımlarla Türkiye’deki kadın kooperatiflerine bakış açısını değiştirmiş olacağız. Çünkü bu konuda kimse kimseden lütuf ya da özel bir destek beklemeden alnının teriyle emeğiyle gücüyle yapıyor. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.