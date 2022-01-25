Vali Elban: "Hayalleriniz büyük olsun"

Adana Valisi Süleyman Elban, kız öğrenci yurdunu ziyaretinde, “İnsanlığa, ailenize, memleketinize, faydalı olmak için çalışın. Hayalleriniz büyük olsun" dedi.

Vali Elban, Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek yarıyıl kampına katılan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Elban, Mersin Üniversitesinden gelen öğrencilerin katıldığı kampın gerçekleştiği TDV Yükseköğretim yurdunu ziyaretinde yurt ve kamp hakkında İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar’dan bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının eğitime verdiği önemi dile getiren Vali Elban, farklı ortamlardan gelen gençlerimizi böyle güzel ve güvenilir ortamlarda misafir eden ve onların eğitimine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfının her yaş grubundan vatandaşa hizmet etmek için büyük bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Vali Elban, üniversiteli gençlerle de sohbet etti. Vali Elban, “Gençler, gelecekle ilgili kaygınız bulunmasın. Ümitvar olunuz. Gerek bu yurtta gerekse de diğer yurtlarda sizler için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Yapacağınız tek şey ise okumak, kendinizi geliştirmek ve hayat boyu öğrenmeye devam etmektir” dedi.

Bu tür organizasyonların, kampların iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Elban, “İnsanlığa, ailenize, memleketinize, faydalı olmak için çalışın. Hayalleriniz büyük olsun. Hayali olmayanın geleceği yoktur. Kalbinizde Allah, peygamber, kitap; vatan, millet, bayrak sevgisi olsun” dedi.

"Gençlerimiz bizim için çok önemli" diyen Vali Elban, şunları kaydetti:

“Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın; ailelerinin, vatanımızın, milletimizin geleceği için en iyi şekilde yetiştirilmesini önemsiyoruz. Bu gençler memleketimizin istikbali.”