Vali Elban: "Daha çok öğrencimiz meslek eğitiminde yer almalı"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "İyi eğitim almış fertlerden oluşmayan bir toplumun gelecek garantisi yoktur" dedi.

Vali Elban, Yüreğir ilçesindeki Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul müdürü ile öğretmenler tarafından karşılanan Vali Elban’a İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak eşlik etti.

Vali Elban, Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde Mobilya Bölümü, Metalurji Bölümü, Bilişim Bölümü ve Elektrik- Elektronik Bölümü alanlarını inceledi.

Atölyelerdeki öğrencilerin derslerine katılan Vali Elban, öğrencileri meslek lisesini seçtikleri için tebrik edip eğitim durumu ve çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Vali Elban, “Bizler meslek eğitimini önemsiyoruz. Daha çok öğrencimiz meslek eğitiminde yer alsın istiyoruz” dedi.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Vali Elban, “İyi eğitim almış fertlerden oluşmayan bir toplumun gelecek garantisi yoktur. Vatana, millete, kendinize, hatta tüm insanlığa çok faydalı bir şeyler üretebileceğinizi düşünerek yetişin” diye konuştu.

Vali Elban daha sonra okul öğretmenleriyle bir araya gelip onlarla sohbet etti, okulun genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.