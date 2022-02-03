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Vali Elban çocuklar ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Valiliğinin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.

ADANA 03.02.2022, 16:55
Vali Elban çocuklar ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Valiliğinin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan korunma ve bakım altında olan çocuklar, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklar ile şehitlerin ve gazilerin yakınları ile çocukları katıldı.

11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filminin gösterimiyle gerçekleştirilen etkinlikte bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, “Güzel vatanımız, içinde bulunduğu coğrafya itibarıyla her daim dış güçlerin ilgi odağı oldu, olmaya da devam edecek" dedi.

Vali Elban şöyle devam etti:

"Yurdumuzu geçmişten günümüze kadar koruyup bizlere vatan kılmak uğruna çok sayıda şehit verdik. Biz, kalbine vatan sevgisinin ve bağımsızlığın nakşedildiği bir milletiz. Bu iki unsur yüce milletimizin gönlünde hiçbir zaman değişmeyecek her zaman baki olacaktır. Seyrettiğimiz bu sinema yapıtı, milletimizin bağrında saklı kalan kahraman şehitlerimizin eşsiz hikayelerinden biri. Hikayeyi çok başarılı bir filme dönüştürmüşler. Filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hain terör örgütünce şehit edilen güzel evladımız Eren ile kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yurdumuzun kahraman evlatları iyi ki var! Bu güzel etkinlikte siz değerli çocuklarımızla, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli çocukları ve yakınlarıyla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz.”

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