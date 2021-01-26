Vali Elban: "Alacağımız tedbirlerle afetleri en az kayıpla atlatabiliriz"

Adana Valisi Süleyman Elban, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için vatandaşlara da önlem alma kültürünü yerleştirmek istediklerini söyledi.

Vali Elban, 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmiş olması nedeniyle ilgililerle bir araya geldi. Adana’da olası bir afete karşı vatandaşların güvende kalmasını sağlayacak çalışmaların ele alındığı toplantıda; İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için vatandaşlara da önlem alma kültürünü yerleştirmek istediklerini vurguladı. Afetlerde güvende kalmak; afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri ele almak ve vatandaşlara da doğru bilgileri benimsetmek gayesiyle bugün bir araya geldiklerini ifade eden Vali Elban, “Ülkemiz ve ilimiz özellikle fay hatları üzerinde yer almasından ötürü deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. Afetlere karşı her daim hazırlıklı olarak bu riskin neden olacağı can ve mal kaybını minimum düzeyde tutmak mümkün. Bizler alacağımız tedbirlerle afetleri en az kayıpla atlatabiliriz” dedi.

Bu bağlamda Adana afet risk planını tamamlamak gayesiyle çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Elban, bu planlardaki eylemlerin hayata geçirilmesinin afet zararlarının en aza indirilmesinde çok büyük rol oynayacağını dile getirdi.

Vali Elban’ın açıklamasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Adana toplanma ve geçici barınma alanları, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 26 çalışma grubu ve kapasite bilgileri, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kapasite ve faaliyet bilgileri, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Adana olay sayıları, Adana AFAD eğitim faaliyetleri ulusal çaptaki afetlerde Adana AFAD’ın çalışmaları ve Türk Kızılayı Akdeniz Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü konularında bilgiler sunuldu.