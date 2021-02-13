Uzun soluklu ve mutlu bir ilişki için 10 öneri

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, Sevgililer Günü’nün karşılıklı yapılacak jestler için güzel bir fırsat olduğunu ancak aşkın ya da gerçek sevginin bir simgesi olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, Sevgililer Günü’yle ilgili çiftlere önerilerde bulundu. Koyun, Sevgililer Günü’nün karşılıklı yapılacak jestler için güzel bir fırsat olduğunu ancak bugünün aşkın ya da gerçek sevginin bir simgesi olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, “Aşk, sevginin en tutkulu ve derin biçimidir. Birbirlerini sevenler özel günler olmasa da birbirlerini sevmeye zaten devam edeceklerdir. Bu nedenle asıl olan uzun soluklu ve mutlu bir ilişkidir” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, uzun soluklu ve mutlu bir ilişki için 10 önerisi şu şekilde sıraladı:

“Gerçek aşkın karşıdaki insanın benliğini sevme duygusu olduğunu unutmayın.

Mükemmel değil huzurlu bir ilişkiyi hedefleyin.

Aşkın en önemli özellikleri sadakat, şefkat ve saygıdır. Eğer siz karşınızdakini incitirseniz aşk bundan zarar görür.

Güçlü ilişkilerin olmazsa olmaz özelliği çatışmaları yönetebilmektir. Tartışmaları mutlak kazanılması gereken yarışlar şeklinde görmeyin.

Onunla yaşadığınız sorunları üstünden çok fazla zaman geçirmeden konuşarak çözümleyin. Sorunları konuşmazsanız, birikerek ilerde daha büyük sıkıntılara davetiye çıkarabilir.

İnsanın sevdiğinden kendisi için özveride bulunmasını istemesi son derece doğaldır. Ama bu talebin sınırlı ve mantık süzgecinden geçmiş olması gerekir.

Çiftlerin hayalleri birbirlerinden farklı olabilir. Ancak bu hayallere ulaşmak için bir takım çalışması gerektiğini unutmayın.

Kendisiyle duygularınızı paylaşın ki hem aklınız hem de kalbinizle ona karşı şeffaf olabilin.

Duygularını bastıran insanların hayatın güzel anlarını kaçırdıklarını aklınızdan çıkartmayın. Bu nedenle ilişkinizde olmasından korktuğunuz olumsuz duyguları değil, hayal ettiğiniz duyguları yaşamaya çalışın.

Hayatınızdaki kişi ‘o’ olduğu için her zaman minnettar olun ve birlikte yaş almanın keyfini çıkarın.”