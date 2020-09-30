Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis helikopteri ise yapılan eş zamanlı baskınlar sırasında operasyona havadan destek verdi.
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