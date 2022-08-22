Uyku apnesi yüksek tansiyon riskini artıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, toplumda sık görülen uyku apnesi hastalarının her yerde, hatta direksiyon başında bile uyuyabileceğine dikkat çekerek, hastalığın sinsi seyrettiğini ve ölüme yol açabileceğini söyledi. Dr. Ortaçbayram, basınçlı hava verilerek uygulanan PAP tedavisinin, uyku apnesinde başarı sağladığını söyledi.

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, en sık rastlanan uyku hastalığı olan uyku apnesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Uykuda nefesin 10 saniye ve daha uzun süreyle kesilmesinin “apne” olarak adlandırıldığını belirten Dr. Ortaçbayram, uykudaki bu nefes kesilmelerinin bir saatte 5’ten fazla yaşanması halinde “uyku apnesi sendromu”nun söz konusu olduğunu anlattı.

“Horlar, yorgundur, çevresiyle iletişimi bozulur”

Uyku apneli hastanın yaşam kalitesine değinen Dr. Ortaçbayram, “Her zaman, her yerde, hatta direksiyon başında bile uyuyabilir. Yüksek şiddette horlaması çevreyi rahatsız eder; ses o kadar yüksektir ki bazen kendisi bile horlama sesinden uyanır. İşe yorgun gider, dikkatini toplamakta güçlük çeker. Çalışma zevki yok olur. Eve çok yorgun döner, televizyon karşısında uyuklamaya başlar. Ailesi ve çevresiyle iletişimi bozulur” diye konuştu.

“Trafik kazası riski bile oluşabilir”

Tedavi edilmemiş uyku apnesinin, kişiyi hipertansiyon, enfarktüs ve kalp ritmi bozukluklarında yüksek risk grubuna soktuğunu dile getiren Dr. Ortaçbayram, “Toplum genelinde hipertansiyon yaygınlığı yüzde 20 iken, bu hastalarda yaklaşık olarak yüzde 50-60’a çıkar. Hastalığın en zor tarafı sinsi seyretmesi ve ölüme yol açabilmesidir” dedi.

“Horlama ve uykuda nefes kesilmesi başlıca belirtilerden”

Dr. Ortaçbayram uyku apnesi belirtilerini şöyle sıraladı:

“Horlama, uykuda nefes kesilmesi, sabah yorgunluğu, sabah baş ağrısı, gün içinde uyuklama isteği, dikkati toplama bozukluğu, trafik kazalarında artış, kalp sorunları ve hipertansiyon, gastroözofageal ve larengofarengeal reflü, cinsel isteksizlik.”

“16 ve üzeri değerler tehlikeli uyku hali”

Uykululuk değerlendirmesinde objektif veriler elde edebilmek için “Epworth Uykululuk Ölçeği” kullanıldığını belirten Dr. Ortaçbayram, “Bu yöntemde hastaya çeşitli durumlar ile ilgili sorular sorularak uyuklama şiddeti ölçülür. Buna göre 10’un altındaki değerler doğal; 10-15 arasındaki değerler artmış uykululuk 16 ve üzerindeki değerler ise çok ciddi ve tehlikeli patolojik uyku halini gösterir” dedi.

“PAP, tedavi başarısını yükseltiyor”

Tedavide öncelikle hastaya kilo vermesi, yaşam koşullarını düzenlemesi, sigara ve alkolü bırakması, spor yapmasını tavsiye ettiklerinden bahseden Dr. Ortaçbayram daha sonra şu ifadeleri kullandı: “Kulak burun boğaz hekimince uygun görülen hastalara cerrahi müdahale yapılabilir. Ancak başarı şansı çok yüksek olan tedavi yöntemi ‘PAP’ denilen cihaz ile hastaya takılan bir maskeden basınçlı hava verilmesidir.”