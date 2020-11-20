Uygur, "Fotoğrafik Düşünme Tarihi"ni anlattı

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Dr.S. Haluk Uygur, Samsun’da kurulu bulunan Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatör Derneği’nin (ATAFOD) düzenlediği online gösteri ve söyleşi etkinliğinde “Fotoğrafik Düşünme Tarihi”ni anlattı.

ATAFOD, sezon açılışını Adanalı fotoğraf sanatçısı ve Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Dr.S. Haluk Uygur’la yaptı. Uygur, online olarak gerçekleştirilen sunumda, fotoğrafın, fotoğraf makinelerinin icadı ve ne zaman bulunduğunu anlatarak, fotoğrafın tarihinin insanlığın başlangıcı ile başladığını ve fotoğraf makinesinin bulunmasının ise 2500 yıl olduğunu söyledi.

Uygur, "Fotoğrafik düşünme, ışıkla karanlığın buluşması sonucu konturların meydana getirdiği görüntü anlamında mağara döneminde başladı diyebiliriz. Fotoğraf, düşünmeye başladığınız anda başlar, sergi salonundaki son ziyaretçinin salondan ayrılması ile son bulur" dedi.

En iyi fotoğrafın insanı değiştiren fotoğraf olduğunu kaydeden Uygur, Ara Güler’in İstanbul fotoğrafçısı olduğuna dikkat çekerek fotoğrafçının kendi şehrinin fotoğrafçısı olması gerektiğini söyledi.