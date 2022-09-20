Uslu’dan "Açılımlar-2" sergisi

Adana’da, Ressam Özlem Uslu “Açılımlar /Unfoldmends-2” sergisini açtı.

Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisindeki serginin açılışında konuşan Ressam Özlem Uslu, “Sanat pratiği içerisinde, insan-çevre etkileşimlerini ve insanın “ben” ve “sosyal ben” arasındaki düşünsel ve duygusal etkileşimlerini sorguladım” dedi.

Sergi, pazar günleri hariç, her gün 11.00-17.00 saatleri arasında görülebilecek.