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Ünlü kebapçı, "Adana İşi"nin klibinde oynadı
Adanalı ünlü kebapçı Yaşar Aydın, Özkan Can’ın yeni şarkısı ‘Adana İşi’nin klibinde oynadı.
ADANA 09.09.2022, 15:44
Adanalı ünlü kebapçı Yaşar Aydın, Özkan Can’ın yeni şarkısı ‘Adana İşi’nin klibinde oynadı.
Ünlü şarkıcı Özkan Can, ‘Adana İşi’ isimli yeni bir şarkı çıkarttı. Kentin meşhur kebapçısı Yaşar Aydın ise şarkının klibinde oynadı. Karaisalı ilçesinde bulunan Varda Köprüsü’nde, Büyüksaat ile kentin tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klipte Aydın, mangal kurup kebap yaptı.
Sosyal medyaya yüklenen şarkı binlerce kez dinlenildi ve beğenildi.
Yaşar Aydın, “Bu şarkı Adana kebap ve şalgamının tanıtımı için çok güzel oldu. Klip çok beğenildi. İnşallah çok yakın zamanda bu şarkı herkes tarafından çok beğenilip, dinlenecek” dedi.
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