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Üniversiteli öğrencilerden "Arka Bahçe" karma resim sergisi
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin “Arka Bahçe” adını verdikleri karma resim sergisi açıldı.
ADANA 04.11.2021, 09:06
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin “Arka Bahçe” adını verdikleri karma resim sergisi açıldı.
Aylin Erdem, Behiye Ceylan Yanadur, Çağatay Pür, Eyüp Faruk Keskin, Merve Aydın, Murat Karaçizmalı, Merve Özpürçüklü ve Nihat Karadeniz’in 34 eserinden oluşan karma resim sergisi ARD Kaman Sanat Galerisi’nde açıldı.
Sergi, Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde 11 Kasım’a kadar açık kalacak.