Yüreğir Belediyesi, Adana’nın kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri kapsamında ‘Uluslararası VEX Robotics Adana Turnuvası’ düzenledi. 6 ilden 30 takımın katıldığı turnuvada ortaokul öğrencileri bilim yolunda kıyasıya yarıştı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde düzenlenen ‘Uluslararası VEX Robotics Adana Turnuvası’na Adana’nın yanı sıra Mersin, Antalya, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 takım katıldı.

Gün boyu süren turnuvada takımlar belirlenen tema kapsamında verilen görevleri yerine getirmek için mühendislik, robotik, kodlama ve tasarım becerilerini sergilediler. Yenilikçi çözümler geliştirerek, kodladıkları ve tasarladıkları robotlarıyla takım halinde yarışan öğrencilerin mücadeleleri nefes kesti.

Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmesini çok kıymetli buluyorum. Turnuvamızda gençlerimiz her şeyden önce bir dostluk mücadelesi içerisinde işbirliğinin, yardımlaşma ve dayanışmanın, takım ruhunun en güzel örneğini sergilediler. Milli değerler ile bilimin birleştiği turnuvamızda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, yavrularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Kıyasıya mücadele sergileyen öğrencilere toplam 8 farklı kategoride ödül, törenle verildi.

"Mükemmellik Ödülü: Canlar Takımı / Ceyhan Gençlik Merkezi Dostluk Mücadelesi Birincilik Ödülü: Alanya Robotik Takımı /Alanya Robotik Kodlama Kulübü Dostluk Mücadelesi Birincilik Ödülü: Little Warriors / Konya Tedem Koleji Dostluk Mücadelesi İkincilik Ödülü: Redkids / Konya Tedem Koleji Dostluk Mücadelesi İkincilik Ödülü: İlgiTech / Şanlıurfa İlgi Koleji Robot Becerileri Şampiyon Ödülü: Little Warriors / Konya Tedem Koleji Robot Becerileri İkincilik Ödülü: Alanya Robotik Takımı / Alanya Robotik Kodlama Kulübü Tasarım ve Mühendislik Defteri Ödülü: U2Z Robotics / Mersin Üniversitesi Gençlik Akademisi Jüri Ödülü: Zero One Team / Yüreğir Camili Ortaokulu Enerji Ödülü: MRSS3333 / Mersin Büyükşehir Belediyesi Tasarım Ödülü: BCA-RO / TED Adana Koleji En İyi Mentör Ödülü: Last Warriors / Adana Sular Koleji"