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Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu ‘’Geçmişten geleceğe Adana’’ temasıyla sanatseverlerle buluştu.

ADANA 08.09.2021, 10:21
Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu ‘’Geçmişten geleceğe Adana’’ temasıyla sanatseverlerle buluştu.


Sanat yönetmenliğini Giulio Menossi’nin yaptığı sempozyuma 11 ülkeden 13 sanatçı katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyuma Arjantin, Meksika, Avusturya, Mısır, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Porto Riko, İsrail, Belçika’dan 1’er, Türkiye’den de 3 sanatçı toplam 13 eserle katılıyor.


75. Yıl Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, 14 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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