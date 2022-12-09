Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kayıtları başladı

13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’na başvurular başladı.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü anısına düzenlenecek olan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı’nın 2022-2023 yılı faaliyet programında da yer alan 13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna kayıtlar "adanakurtulusmaratonu.adana.bel.tr" adresinden 5 Ocak tarihine kadar yapılacak.

Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, 13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 09:30’da koşulacak.