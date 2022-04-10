Uluslararası Adana Çocuk Gençlik Bienali başladı

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Düşleyen Çocuklar Derneği önderliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, yerel yönetim, kamu-özel kurum ve kuruluşları işbirliği ile 2’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Çocuk ve Gençlik Bienali başladı.

Adana Fuar Alanı’nda büyük bir ilgi ve katılımla başlayan Bienal, yurtiçi ve yurtdışındaki 4-18 yaş arasındaki tüm çocuk ve gençlere yönelik olarak sürecek. 22 Nisan’a kadar açık olacak bienal boyunca 108 etkinlik gerçekleştirilecek. Katılımcılar tarafından yapılan 650 eserlik bir sergiyi de içinde barındıran Bienal, "Hiç Havamda Değilim" kavramsal çerçevesinde, iklim krizi konusunu uygun sanatsal ve kültürel içeriğiyle Adana şehir merkezine yayılacak biçimde devam edecek.

Çocuklara sanatsal ve kültürel bilinç aşılanacak

2 .Uluslararası Adana Çocuk ve Gençlik Bienali sergiler, atölye etkinlikleri, panel ve söyleşi etkinlikleri, sahne etkinlikleri, açık alan gibi etkinliklerle; yerel ölçekte geleneksel ve kültürel zenginliği harmanlamayı, evrensel ölçekte çok kültürlülüğü, empati kurmayı, farklı ülke kültürlerini çocukların bakış açısıyla ve kendilerine özgü ifade biçimleriyle ortaya çıkarmayı, bunları birbirleriyle kaynaştırmayı, bu sayede de çocuklara sanatsal ve kültürel bilinç kazandırarak eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

20 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor

Etkinlik önderi Düşleyen Çocuklar Derneği Başkanı Ramazan Baltacı ile Başkan Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Büyüköztürk, 2.Uluslararası Adana Çocuk ve Gençlik Bienalinin, kültürlerle etkileşim ve iletişimin sağlanmasını, ortak sanatsal bir dil oluşturulmasını, çocuk sanatçıların yetiştirilmesi için katkıda bulunmayı; çevreye, canlılara ve topluma duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için çalışmaya uygun sanatsal-kültürel alanlar ve ortamlar oluşturarak, bunların sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflediğini söylediler.

Bienalde görevli öğretmenlerden, kapsamında yapılacak etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışından 59 öğretmen, sanatçı ve akademisyenler eğitmen olarak çocuk ve gençlerle farklı çalışmalar yürütecek. Bienalde yapılacak etkinliklerle 20 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.