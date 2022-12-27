Türkan bebek dualarla anıldı

Annesinin kucağında Bulgar güvenlik güçlerince şehit edilen 20 aylık Türkan bebek, kendi adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü olarak kabul edilen bilinen adıyla ’Türkan bebek’, gerçek adıyla Türkan Feyzullah, Çukurova ilçesinde kendi adını taşıyan parkta şehit edilişinin yıldönümünde anıldı. Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesindeki Türkan Bebek Parkı’nda düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, Türkan Bebek’in nasıl şehit olduğunu ve direnişin sembolü haline dönüştüğünü anlattı.

Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Özgür Kara da Türkan bebek adına park yapmasından ve bu konularda duyarlı davranışlarından dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise konuşmasında, “Bu anma toplantıları Türkiye’nin 81 ilinde yapıldığı gibi balkan ülkelerinde de yapılıyor. Böyle bir park yapmak ve anma etkinliklerine ev sahibi olmak bizi mutlu ediyor. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu davaya sahip çıkmak bizim görevimiz. 38 yıl önce yapılan zulüm unutulacak şeyler değil. Unutturmayacağız. Yaşasaydı bugün 40 yaşında olacaktı. Bu davanın simgesi haline geldi” dedi.

Derneğin önerisiyle Naim Süleymanoğlu’nun da adını yaşatmak istediklerini belirten Başkan Çetin, Karslı Mahallesinde adını taşıyan parkı yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.