Türk ve Suriyeli çocuklar kaynaşıyor
YÜREĞİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘TOPLUMSAL UZLAŞMA, TOPLUMSAL KAYNAŞMA’ PROJESİ ERTUĞRUL GAZİ SPOR KOMPLEKSİ’NDE BAŞLADI. SURİYELİ ONLARCA ÇOCUK TÜRK ÇOCUKLARLA İLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ SPOR VE SANAT DALLARINDA EĞİTİM GÖRÜYOR.
Yüreğir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Toplumsal Uzlaşma, Toplumsal Kaynaşma’ projesi Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde başladı. Suriyeli onlarca çocuk Türk çocuklarla ile birlikte çeşitli spor ve sanat dallarında eğitim görüyor.
Proje kapsamında Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Dede Korkut ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan misafir çocuklara ve mahalle sakini çocuğa sanat, yüzme, tekvando, model uçak yapımı, futbol gibi alanlarda eğitim veriliyor.
Spor kompleksine gelerek eğitim alan çocukları ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, her çocuğun spor ve sanatla iç içe büyümesi gerektiğini ve belediye olarak bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kocaispir, “Amacımız, toplumsal barışı inşa etmektir. Bu insanlar toplumun birer parçalarıdır. Onların bizlerle uyum içerisinde, mutlu bir şekilde yaşaması adına bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz de bu konuda belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçemizde yaklaşık 100 bin Suriyeli misafirimiz var. Onların çocukları da sporla, sanatla büyüsün, sokağın olumsuzluklarından uzak olsun istiyoruz. Şehirler sosyal etkinliklerle ruhlarını kazanır. Çocuklar gülerse dünya güler. Onlar burada bir kaynaşma içerisindeler. Gelecekte bu spor salonunda çalışan çocuklarımız ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu ya da sanatçı olabilir” diye konuştu.
Öte yandan proje kapsamında kadınlara toplumsal cinsiyet, entegrasyon, kamunun sunduğu hizmetlerden yararlanma gibi rehberlik hizmetleri de verilecek. Yine kadınlara yönelik yemek kursu çalışmaları da başlayacak.
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