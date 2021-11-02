Türk Diyanet Vakıf-Sen Adana Şube Başkanı Aktaş Covid-19’dan hayatını kaybetti

Adana İl Müftülüğünde görev yapan aynı zamanda Türk Diyanet Vakıf-Sen Adana Şube Başkanı Talha Aktaş Covid-19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

Adana İl Müftülüğü personeli ve Türk Diyanet Vakıf- Sen Adana Şube Başkanı Talha Aktaş, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığını nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bugün yapılan müdahalelere rağmen Aktaş, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Talha Aktaş’ın cenazesi 2 Kasım Salı günü ikindi namazı sonrasında Kabasakal Mezarlığına defnedilecek.