Tufanbeyli’ye "Süt Koridoru" kuruluyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteği ile "Süt Koridoru" kurulyor.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından Çukurova Kalkınma Ajansına sunulan "Süt Koridoru" (mandıra) projesi kabul edilerek protokol imzalandı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, onaylanan projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Bakliyat Eleme-Paketleme Tesisinin ardından bir üretim projesinin daha Tufanbeyli Belediyesi girişimleri ile başladığını belirten Başkan Ergü, "Adana Valimiz Süleyman Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile “Süt Koridoru” projemizin protokolünü imzaladık. Proje ile ilçemize günlük 10 ton kapasiteli süt toplama ve işleme tesisi kuracağız. İlçemizin değerlerini markalaştırarak bölge ekonomisine kazandırma gayretimiz devam edecek" dedi.