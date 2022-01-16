Tufanbeyli’ye helikopter pisti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine hastaların acil durumlarda hızla hastaneye yetiştirilmesi için helikopter pisti yapıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçeye helikopter pist alanı kazandırdı. Başkan Ergü ilçede kış şartlarının çetin olduğunu belirterek, "İlçemiz Adana’ya en uzak ilçelerden biri. Şunu iyi biliyoruz ki her şeyin başı sağlık. İlçemizde hastalarımızın acil durumlarda hızla sağlık hizmeti alabilmesi için bizlerde belediye olarak helikopter pist alanını hazırladık. 600 metrekare alana helikopter pistimiz yapıldı ve hizmet vermeye başladı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Sağlık Bakanlığının ilk ambulansı da kalp krizi geçiren bir hasta için havalandı.