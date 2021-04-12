banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'

Tufanbeyli’ye dokuma atölyesi kuruluyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamında dokuma atölyesi kuruluyor.

ADANA 12.04.2021, 15:24
2
Tufanbeyli’ye dokuma atölyesi kuruluyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamında dokuma atölyesi kuruluyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Kuzey Adana Kalkınma Programı (KAK) "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamındaki dokuma tezgahlarının kurulum aşamasını yerinde inceledi. Başkan Ergü, "Proje kapsamında 20 adet kilim dokuma tezgahı, 15 adet halı dokuma tezgahı kurulacak. Atölyemizin kurulumundan sonra ilçemizde 154 kadına eğitim ve istihdam sağlayacağız" dedi.

Başkan Ergü, proje kapsamında puduhepa bebekleri üretimi, bakliyat paketleme, turşu, konserve paketleme gibi kadınlara özel üretim ve istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık