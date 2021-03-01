Tufanbeyli’de yaban hayatı için seferberlik

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, zorlu kış şartlarında doğada yaşayan canlıların aç kalmaması için ilçe protokolü seferber oldu.

Tufanbeyli Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Devlet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, Fahri Av Koruma Müfettişi Battal Burak, Tufanbeyli Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Baykul, dernek üyeleri ve gönüllüler ile birlikte iki hafta önce etkili olan kar yağışının ardından soğuk havalardan olumsuz etkilenen doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kaymakam Abdullah Sarı, yaban hayatının korunup kollaması için çalışmalara katıldıklarını belirterek,"Yaban hayatı çok önemli. Buna herkesin sahip çıkması gerek. Kış hayatının sertleşmesi ile yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Biz de bu bölgeye yiyecek ve yem bıraktık. Buradaki amaç yaban hayatın korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır" dedi.