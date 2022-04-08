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Tufanbeyli’de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere 4 bin 500 kilogram bakliyat tohumu dağıtıldı.
ADANA 08.04.2022, 14:21
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere 4 bin 500 kilogram bakliyat tohumu dağıtıldı.
Tufanbeyli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Enerjisa işbirliği ile yürütülen “Bakliyat paketleme projesi” kapsamında
50 çiftçiye üretimi desteklemek için fasulye, nohut, barbunya tohumu dağıtıldı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 50 çiftçiye 2000 kilogram beyaz fasulye, 1500 kilogram nohut, 1000 kilogram barbunya tohumu dağıttıklarını üreticiyi her zaman destekleyeceklerini söyledi. söyledi.