Tufanbeyli’de sokak hayvanlarına donanımlı barınak

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımının yapılması için Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Aşılama ve Bakım Merkezi inşa ediliyor

Tufanbeyli ilçesine 5 dönüm alanda sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde rehabilite edilmesi için inşa edilen ve içerisinde muayene, ameliyat, yıkama, kısırlaştırma, veteriner odalarının yer alacağı merkezin kaba inşaatı tamamlanarak

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av.Remzi Ergü, “İlçemizin sokak hayvanları konusundaki sorunlarını çözmek amacıyla yaz aylarında temelini attığımız ‘Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Aşılama ve Bakım Merkezimizin” kaba inşaatını tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde ruhsat başvurumuzu yaptık. Yönetmeliğe uygun ince detayları da tamamlanıp işletme ruhsatı alındığında resmen işletmeye başlayacağız. Bu önemli sorunu da, yasalara uygun olarak, içinde sevgi taşıyan gerçek hayvanseverler, STK‘lar ve özde gönüllülerle birlikte çözeceğiz. Süreçler zaman alsa da her soruna eğiliyor, çözüm için gayret ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Tufanbeyli’mize kazandırılacak. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte de ilçemizin büyük bir sorunu çözülecek, sokak hayvanlarımıza da sıcak barınma imkanı sunmuş olacağız” dedi.